Prokurori Koca flet pas dorëheqjes: Pritjet e mia nuk kanë qenë që të marr lëndë nëpër korridore
Prokurori Jeton Koca ka folur për “Betimi për Drejtësi” pas dorëheqjes nga pozita e prokurorit të shtetit. Ai përmendi disa problematika që pretendon se bashkë me kolegë ka hasur gjatë ushtrimit të detyrës, siç janë marrja e lëndëve nëpër korridore apo rastet kur prokurorët shkojnë në sallën e gjykimit pa lëndë dhe atje u jepet…
Prokurori Jeton Koca ka folur për “Betimi për Drejtësi” pas dorëheqjes nga pozita e prokurorit të shtetit. Ai përmendi disa problematika që pretendon se bashkë me kolegë ka hasur gjatë ushtrimit të detyrës, siç janë marrja e lëndëve nëpër korridore apo rastet kur prokurorët shkojnë në sallën e gjykimit pa lëndë dhe atje u jepet lënda në prezencë palëve.
Prokurori i dorëhequr tha se pritjet e tij si prokuror nuk kanë qenë që të marrë lëndë nëpër korridore për të përfaqësuar.
“Unë jam prokuror i ri, mirëpo unë i kam 17 vite përvojë pune në institucionet e administratës publike, kam pas pozita profesionale dhe shumë pozita menaxheriale, dhe pritjet e mia nuk kanë qenë që unë të marr lëndë nëpër korridore dhe të shkoj të përfaqësoj në gjykata- e para.
Prokurori tha se nuk duhet të bëhet praktikë marrja e lëndëve nëpër korridore dhe as nuk duhet të bëhet rregull përfaqësimi i lëndëve të kolegëve.
Ai shtoi se nuk ka vërejtje për Prokurorinë Themelore në Prishtinë pasi që nuk është vetëm problem i kësaj prokurorie. Tha se Këshilli Prokurorial duhet t’i mbështetë Prokuroritë në kërkesat që i kanë.
“E dyta nuk kam vërejtje absolut në Prokurorinë Themelore në Prishtinë sepse tek e fundit nuk është problemi te një Prokurori me zgjidh një problem të caktum si ky, mirëpo unë mendoj se menaxhmenti i lartë- në këtë rast Këshilli Prokurorial duhet me u fokusu me i mbështetë prokuroritë në kërkesat që i kanë dhe ky problemi i ngarkesës së lëndëve duhet me u zgjidh. Çka nënkupton kjo nuk është në rregull për një prokuror me marrë lëndë nëpër korridore dhe me përfaqësu lëndë të kolegëve, mund të jetë përjashtim kjo por jo rregull”, tha Koca.
Koca tha se sistemi duhet të punojë në drejtim të kthimit të besimit tek qytetarët.
“Dua ta them në njëfarë mënyre që unë mendoj se sistemi duhet të punojë më gjatë në këtë drejtim, me u përkushtu, m’u evitu këto gjana, me kriju, me kthy besimin te qytetarët”, u shpreh Koca.
Praktika e dhënies së lëndëve në korridor, sipas Kocës, është e shpeshtë. Për këtë çështje, ai u pyet në rast se e ka njoftuar kryeprokurorin.
“Nuk kam informata për ma shumë në këtë drejtim, mirëpo unë po flas se është si praktikë e shpeshtë dhe për më shumë ne flasim në të ardhmen”, tha ai.
Sipas tij, ka rast kur prokurori shkon në gjykatë pa lëndë dhe atje e merr lëndën në prezencë të palëve. E për mosadresimin e kësaj problematike, ai tha se kanë qenë prokurorë të rinj.
“Ki rast kur prokurori shkon në gjykatë me prezentu pa lëndë dhe atje e merr lëndën”, tha Koca.
Lidhur me këtë deklarim të Kocës, “Betimi për Drejtësi” ka kontaktuar me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashin, i cili tha se nuk ka dëgjuar asnjëherë të jepen lëndët nëpër korridore.
“ Jo në korridore, por kur është i zënë me një seancë që vazhdon tërë paraditen, kolegu i vet e thirrë dhe i thotë me më zëvendësu sepse po më zgjatë më shumë sesa është e parashikume dhe ja jep lëndën. E këtë korridore, për herë të parë po e dëgjoj”, tha Gashi.
Gashi shtoi se për pjesën e korridoreve nuk di, por se zëvendësimi ndodh në zyre.
“Kjo në korridore po më duket banale, sepse në zyre ja jep lëndën dhe shkon e përfaqëson pastaj”, tha Gashi.
Kryeprokurori tha se në seanca fillestare, mund të ndodh që lënda të merret nga gjykata.
“Te shqyrtimi fillestar mundet me ndodh, ajo vec në shqyrtim fillestar”, u shpreh Gashi, duke shtuar se në Këshill e kanë adresuar çështjen e mungesës së prokurorëve.
Ndryshe, në takimin e 289-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), të hënën, është miratuar dorëheqja nga pozita e prokurorit për Jeton Kocën- prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Koca ka thënë se dorëheqjen e ofron për arsye personale.