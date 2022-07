Programi i presidencës çeke në Këshillin e Evropës, a do të shqyrtohet liberalizimi i vizave për Kosovën?

Çekia e pa si prioritet dialogun Kosovë-Serbi, e cila nga korriku e deri në fund të vitit 2022 do ta udhëheqë Presidencën e Këshillit Europian. Këtë e bënë të ditur në programin me prioritete për gjashtëmujorin e dytë, gjatë kohës sa çekët udhëheqin me institucionin evropian.