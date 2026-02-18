Procesi në Hagë drejt fundit, ish-gjykatësi kosovar flet për vendimin final që mund ta marrë Gjykata Speciale

Ish-gjyqtari i Gjykatës së Apelit, Hasan Shala, ka folur për procesin e gjykimit në Hagë dhe përmbylljen e fazës së fjalëve përfundimtare të palëve. Shala ka pasur kritika për gjyqtarët e Dhomave të Specializuara, meqë sipas tij ata janë shumë të dobët dhe lehtë të dirigjueshëm. “Me të dhanë të drejtën këta gjyqtarë që e…

Lajme

18/02/2026 18:04

Ish-gjyqtari i Gjykatës së Apelit, Hasan Shala, ka folur për procesin e gjykimit në Hagë dhe përmbylljen e fazës së fjalëve përfundimtare të palëve.

Shala ka pasur kritika për gjyqtarët e Dhomave të Specializuara, meqë sipas tij ata janë shumë të dobët dhe lehtë të dirigjueshëm.

“Me të dhanë të drejtën këta gjyqtarë që e kanë rastin, kanë qenë edhe në Kosovë, i kam njoftë, por marrë parasysh çfarë punë kanë bo ktu, e cfarë pune bojnë atje, s’muj me e parashiku. Këta janë larg më të dobët, Kollaj dirigjohen nga jashtë, i zbatojnë urdhrat politik”, ka thënë Shala duke bërë një krahasim me gjyqtarët e Tribunalit të Hagës.

Shala ka thënë se nëse do të ishte gjyqtar vetë dhe nëse do t’i vlerësonte provat, atëherë s’ka asnjë provë që i lidhë ish-krerët e UÇK-së individualisht me krimin.

“ Nëse do të isha unë gjyqtar  me i vlerësu provat, do të ishte tjetër çështja. Nga ajo që kam vërejtur deri tani, prokuroria s’ka mujt me argumentua që këta janë të lidhur individualisht me krimin”, ka thënë Shala në T7.

Megjithatë sa i përket asaj nëse do të dënohen ose lirohen, meqë thotë se janë të paparashikueshëm.

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

Fillon zbatimi i vendimit për ndalimin e hedhjes së mbeturinave në...

February 18, 2026

Zgjatet afati për aplikimin në skemën e pagesave direkte për fermerët

February 18, 2026

Hodaj: Ka një trend të rritjes së ankesave të qytetarëve ndaj...

February 18, 2026

Dosja Epstein, ekspertët e OKB-së: Kemi të bëjmë me një sipërmarrje...

February 17, 2026

Policia izraelite arreston imamin e xhamisë Al-Aksa në Jerusalem

February 16, 2026

Goditja e ortekut e nxjerr nga shinat trenin në Valais të...

Lajme të fundit

Fillon zbatimi i vendimit për ndalimin e hedhjes...

Zgjatet afati për aplikimin në skemën e pagesave direkte për fermerët

Hodaj: Ka një trend të rritjes së ankesave...

Aksidentohet Xheneta?