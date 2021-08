Probleme te Reali, tre yjet e skuadrës mungojnë ndaj Celtas

“Los Blancos” që ende nuk arritën ta transferonin Kylian Mbappe, synojnë të gjitha trofetë, por më skuadrën momentale është mjaftë vështirë, transmeton lajmi.net.

Sipas Diario AS, tre yjet, si Casemiro, Eder Militao dhe Federico Valverde nuk do jenë të gatshëm për ndeshjen ndaj Celta Vigos.

E gjitha është sepse lojtarët do luajnë për Brazilin, respektivisht Uruguaianin me 10 shtator dhe do jetë e pamundur të luajnë në atë vikend.

Sidoqoftë, klubi do këtë lojtarë të tjerë të gatshëm për përzgjedhje në ato pozita

Ndaj Celtas, Reali do rikthehet në “Santiago Bernabeu” pas afro dy viteve./Lajmi.net/