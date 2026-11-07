“Pritet të ketë kapacitet për 14 mijë persona, synon të jetë më e madhja në Ballkan” – Zv.ministri turk deklarohet për vizitën tek vendin ku po ndërtohet Xhamia Qendrore e Prishtinës

Zëvendësministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Ali Özel, gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, ka vizituar punimet për ndërtimin e Xhamisë Qendrore të Prishtinës. Gjatë vizitës, ai është njoftuar nga përfaqësuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës lidhur me ecurinë e projektit dhe rëndësinë e tij për komunitetin mysliman në vend, transmeton lajmi.net. Sipas njoftimit…

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07/11/2026 16:50

Zëvendësministri i Punëve Jashtme Turqisë, Ali Özel, gjatë qëndrimit tij Kosovë, ka vizituar punimet për ndërtimin e Xhamisë Qendrore Prishtinës.

Gjatë vizitës, ai është njoftuar nga përfaqësuesit e Bashkësisë Islame Kosovës lidhur me ecurinë e projektit dhe rëndësinë e tij për komunitetin mysliman vend, transmeton lajmi.net.

Sipas njoftimit Ministrisë Jashtme turke, Xhamia Qendrore e Prishtinës synon jetë kompleksi i madh i xhamive Ballkan, me kapacitet për akomoduar rreth 14 mijë besimtarë.

Vizita e zëvendësministrit Özel u zhvillua kuadër agjendës tij zyrtare Kosovë./lajmi.net/

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