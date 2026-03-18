Prishtinë: Borxhliu sulmon me kondak arme dy persona që i kishte borxh – përfundon në pranga
Lajme
Sipas raportimit, dy ankues meshkuj kosovarë kanë njoftuar policinë se disa ditë më parë ishin sulmuar nga një i dyshuar mashkull kosovar, i cili dyshohet se i kishte goditur me kondakun e një arme. Sipas tyre, incidenti kishte ndodhur për shkak të një borxhi të mëhershëm që i dyshuari ua kishte viktimave, transmeton lajmi.net.
Policia ka arritur ta identifikojë dhe arrestojë të dyshuarin. Me vendim të prokurorit kompetent, ai është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet nga autoritetet përkatëse.
Raporti i plotë:
LËNDIM I LEHTË TRUPOR
Lagjja Veterrnik, Prishtinë 12.03.2026 – 20:20. Dy ankuesit meshkuj kosovarë, kanë raportuar se ditë më parë ishin sulmuar me kondak të armës nga i dyshuari mashkull kosovar, për arsye të një borxhi të më hershëm, që ju kishte i dyshuari viktimave. I dyshuari është arrit të arrestohet dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./lajmi.net/