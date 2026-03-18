Prishtinë: Arrestohet një i dënuar me 10 muaj burgim dhe 27 mijë euro gjobë për shit-blerje narkotikësh
Policia e Kosovës në Prishtinë, ka arrestuar një person që po kërkohej, pasi ishte i dënuar për kryerjen e një vepre penale.
Arrestimi i A.Q 26 vjeçar është realizuar mbrëmë, pasi i njëjti ishte i dënuar me 10 muaj burgim dhe me 27 mijë euro gjobë.
“Personi i arrestuar ishte dënuar për veprën penale ‘blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge’. I njëjti është dërguar në vuajtje të dënimit me burgim”, thuhet në njoftimin e Policisë. /Lajmi.net/
