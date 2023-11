Prishtina rikthehet në Ligën Ballkanike, sonte përballet me KK Lovçen 1947 në Mal të Zi Skuadra nga kryeqyteti, Sigal Prishtina do të rikthehet sonte në Delasport Ligën Ballkanike, ku synon të lërë përsëri gjurmë. Bardhekaltrit do të përballen me ekipin KK Lovçen 1947, në ndeshjen që do të luhet në Mal të Zi. Kryeqytetasit synojnë ta nisin me fitore aventurën e re në këtë ligë, të cilën e kishin fituar…