​Prishtina mposht Llapin në Fadil Vokrri

Futbollistët e Prishtinës kanë vazhduar serinë e fitoreve në edicionin e ri të Superligës së Kosovës duke mposhtur Llapin me rezultatin 3:0. Mario Ilievski në minutën e 36-të dhe Rin Ahmeti në minutën e 58-të nga penalltia dhe Valmir Veliu po ashtu nga penalltia, pas shikimit të VAR-it, në minutën e dhjetë të kohë shtesë, shënuan golat…

Sport

24/08/2025 23:04

Futbollistët e Prishtinës kanë vazhduar serinë e fitoreve në edicionin e ri të Superligës së Kosovës duke mposhtur Llapin me rezultatin 3:0.

Mario Ilievski në minutën e 36-të dhe Rin Ahmeti në minutën e 58-të nga penalltia dhe Valmir Veliu po ashtu nga penalltia, pas shikimit të VAR-it, në minutën e dhjetë të kohë shtesë, shënuan golat vendimtarë për fitoren e dytë të ekipit nga kryeqyteti.

Ndeshja u zhvillua në një atmosferë sportive në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Ekipi nga kryeqyteti përforcon vendin e parë me gjashtë pikë pas dy xhirove. Ferizaj renditet i dyti po ashtu me gjashtë pikë, por me gol diferencë më të dobët.

Llapi renditet në pozitën e tetë me vetëm një pikë, po aq sa ka edhe Malisheva e parafundit dhe në pozitën e fundit renditet Drita pa pikë, por me një ndeshje më pak të zhvilluar, raporton KosovaPress.

Kujtojmë, gjatë ditës Ferizaj dhe Dukagjini realizuan fitore, derisa Ballkani u ndal në barazim nga Malisheva. Në “Sami Kelmendi” në Lipjan, Ferizaj mposhti Prishtinën e Re me rezultat 1:0, me autogolin e Elvis Prençi, në minutën e 63-të.

Dukagjini mposhti Gjilanin në “18 Qershori” në Klinë me rezultat 2:0, me golat e Mërgim Pefqelit në minutën e 34-të dhe Iljas Zulfiu në minutën e parë të kohës shtesë.

Ballkani barazoi si vendës kundër Malishevës me rezultat 1:1. Skuadra mysafire kaloi në epërsi në minutën e 11-të me golin e Altin Aliut, ndërsa Ballkani barazoi përmes Giovanni në minutën e 62-të.

Ndeshja ndërmjet Dritës dhe Drenicës është shtyrë për shkak të pjesëmarrjes së ekipit gjilanas në garat evropiane.

Artikuj të ngjashëm

August 24, 2025

Asllani humb debutimin me Torinon ndaj Interit, mësoi arsyen

August 24, 2025

Allegri: Milani nuk mund të vazhdojë të pësojë gola kaq të lehtë

August 24, 2025

Carlo Ancelotti nuk i përfshin yjet e Real Madridit në listën...

August 23, 2025

FANTASTIKE: Fisnik Asllani zgjidhet “Lojtari i Ndeshjes” në debutimin e tij...

August 23, 2025

Lajm i madh për futbollin e vajzave: Superliga e Kosovës transmetohet...

August 23, 2025

Fisnik Asllani s’ka të ndalur! Pas golit, tani asiston – Hoffenheim...

Lajme të fundit

​Moti për javën e ardhshme

Aksidenti tragjik në aksin Sarandë-Delvinë, humbin jetën dy motra

Vdes një 26 vjeçar pasi ra nga kati...

Raportohet se një person ka rënë nga lartësia e një ndërtese në Skenderaj