Prishtina befason Bashkimin, Trepça fiton ndaj Borës
Sigal Prishtina e ka mposhtur Bashkimin me rezultat 79:77, në një ndeshje dramatike të zhvilluar të dielën mbrëma në Pallatin e Rinisë në Prishtinë, në kuadër të xhiros së pestë të Superligës së Kosovës në basketboll. Prishtinasit e kanë siguruar fitoren në sekondat e fundit, pasi Shanon Shorter ka dështuar në gjuajtjen për tri pikë në…
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Sigal Prishtina e ka mposhtur Bashkimin me rezultat 79:77, në një ndeshje dramatike të zhvilluar të dielën mbrëma në Pallatin e Rinisë në Prishtinë, në kuadër të xhiros së pestë të Superligës së Kosovës në basketboll.
Prishtinasit e kanë siguruar fitoren në sekondat e fundit, pasi Shanon Shorter ka dështuar në gjuajtjen për tri pikë në aksionin e fundit të skuadrës prizrenase.
Minuta e fundit nisi me epërsinë 78:77 të Prishtinës. Pas disa aksioneve të pasuksesshme në të dyja anët, Malcolm Armstead është fauluar dhe ka shënuar një gjuajtje të lirë për rezultatin përfundimtar 79:77.
Bashkimi ka pasur gjashtë sekonda për ta organizuar sulmin e fundit, por gjuajtja e Shorterit nuk ka qenë e saktë, duke ia siguruar Prishtinës një fitore të rëndësishme.
Ndeshja është zhvilluar pa praninë e shikuesve. Bashkimi, që vinte pas një serie prej gjashtë fitoresh, llogaritej favorit, por Prishtina ka luftuar deri në fund dhe ka arritur ta ndërpresë serinë pozitive të prizrenasve.
Vincent Golson ka qenë më i dalluari te Prishtina me tridhjetë pikë dhe gjashtë asistime. Bryson Dawkins ka kontribuar me katërmbëdhjetë e tetë kërcime, ndërsa Daniel Hankins Sanford ka regjistruar dhjetë pikë e katër kërcime. Armstead e ka përfunduar ndeshjen me nëntë pikë, tetë kërcime dhe tri asistime.
Te Bashkimi, Shorter ka qenë më efikasi me nëntëmbëdhjetë pikë, gjashtë kërcime e dy asistime. Adrio Bailey ka realizuar pesëmbëdhjetë pikë dhe njëmbëdhjetë kërcime, ndërsa Lejson Zeqiri ka shtuar po ashtu pesëmbëdhjetë pikë.
Në ndeshjen tjetër të xhiros së pestë, Trepça e ka mposhtur Borën me rezultat 79:68, në përballjen e zhvilluar në palestrën “Minatori” në Mitrovicë, ndonëse Bora ka qenë skuadra vendase.
Bora e ka nisur më mirë ndeshjen dhe e ka fituar çerekun e parë 15:10. Prishtinasit kanë shkuar në pushim me epërsi 35:28, por kampionia në fuqi ka reaguar në çerekun e tretë, të cilin e e ka fituar 31:17, duke kaluar në epërsi 59:52.
Trepça e ka kontrolluar lojën në periudhën e fundit dhe e ka siguruar fitoren e tretë radhazi, pas një periudhe prej katër humbjesh radhazi.
Drew Thelwell ka qenë më efikasi te mitrovicasit me shtatëmbëdhjetë pikë, katër kërcime dhe tri asistime. Drilon Hajrizi ka shtuar gjashtëmbëdhjetë pikë, Kenny Hasbrouck pesëmbëdhjetë pikë, ndërsa Shawn Jones ka kontribuar me katërmbëdhjetë pikë dhe dhjetë kërcime.
Te Bora është dalluar Terren Allen me njëzet pikë, tri kërcime dhe tri asistime.
Pas pesë ndeshjeve të zhvilluara, Bashkimi kryeson tabelën me katër fitore në po aq ndeshje dhe nëntë pikë. Bora dhe Trepça kanë nga tetë pikë, me nga tri fitore e dy humbje, ndërsa Sigal Prishtina ka bilanc të njëjtë me tri fitore dhe dy humbje.