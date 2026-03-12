Prishtina 01 fiton derbin ndaj Drenicës dhe kalon në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës në futsall
Sport
Prishtina 01 ka siguruar një vend në gjysmëfinale të Kupa e Kosovës në futsall, pasi ka mposhtur Drenica në një përballje të fortë çerekfinale.
Takimi i zhvilluar në Palestra Ilaz Kodra përfundoi me rezultat 3:2 në favor të Prishtinës 01, në një atmosferë të zjarrtë të krijuar nga tifozët në palestër, transmeton lajmi.net.
Pas kësaj fitoreje, Prishtina 01 vazhdon garën në fazën gjysmëfinale të kupës, ndërsa Drenica eliminohet nga kjo garë dhe tashmë do të përqendrohet vetëm në luftën për titullin kampion në kampionat./lajmi.net/