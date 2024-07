Prindoni krenar me Osmanin, shkruan për vizitën e saj në NATO: Moment historik për Kosovën

E vizita e saj sigurisht që nuk do të kalonte pa u komentuar nga bashkëshorti i saj, Prindon Sadriu.

Sadriu në profilin e tij në “X” ka shkruar për vizitën duke e cilësuar atë si historike, shkruan lajmi.net.

Zotëriu i Parë ka vlerësuar se kjo vizitë e presidentes Osmani është historike.

“HISTORIKE! Për herë të parë, Kosova merr pjesë në një ngjarje të samitit të NATO-s në nivelin më të lartë të përfaqësimit, atë të Kreut të Shtetit. Presidentja e Kosovës do të marrë pjesë në një ngjarje të NATO-s, duke shënuar një moment historik për vendin tonë” – ka shkruar ai. /Lajmi.net

HISTORIC! For the first time, Kosovo participates in a NATO summit event at the highest level of representation, that of the Head of State.

The President of 🇽🇰 will attend a NATO event, marking a historic moment for our country. https://t.co/LlbQ0W4ZLY

— Prindon Sadriu 🇽🇰 (@PrindonSadriu) July 8, 2024