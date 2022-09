Prindërit i zëvendësojnë mësuesit, paralajmërojnë se do mbajnë mësim për fëmijët e tyre Këshilli i prindërve pritet që nga java e ardhshme të filloj me veprime, në të mirë të fillim vitit të ri shkollor. Pas grevës së nisur nga ana e mësimdhënësve me 25 gusht, prindërit, pa dashur të pengojnë grevistët, duan të fillojnë mësimin. E këtë, sipas Labinot Salihut, nga ky Këshill, do të bëhet duke…