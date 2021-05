Princi Harry, Jennifer Lopez, Joe Biden dhe shumë yje marrin pjesë në koncertin ‘Vax Live’

Figurat kryesore publike si Jennifer Lopez, Princi Harry dhe Presidenti Joe Biden bashkuan forcat gjatë fundjavës për të inkurajuar barazinë e vaksinave të koronavirusit në një koncert masiv në Kaliforni, shkruan Fox News.

Koleksioni i yjeve dhe udhëheqësve u mblodhën të dielën mbrëma si pjesë e ngjarjes masive të Global Citizen “Vax Live: The Concert to Reunite the World” në SoFi Stadium në Inglewood, California, transmeton lajmi.net.

Shumë komentuan se ngjarja e madhe ishte e para e këtij lloji në Kaliforninë Jugore që kur pandemia filloi mbylljen e tubimeve të mëdha në Mars të vitit 2020. Ngjarja e mbledhjes së fondeve do të transmetohet më 8 maj në ABC, ABC News Live, CBS, YouTube dhe iHeartMedia në radio stacione.

Koncerti përfshinte shfaqje nga Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin dhe H.E.R.

Të gjithë në audiencë u vaksinuan plotësisht. Media dhe stafi i prodhimit duhej të tregonin një test negativ të COVID para se të hynin në stadium.

“Vaksinat janë të sigurta. Unë ju premtoj. Ato funksionojnë,” tha Biden, i cili u shoqërua në një mesazh me video me zonjën e parë Dr. Jill Biden. Të dy u shfaqën si pjesë e iniciativës “Ne mund ta bëjmë këtë” për të rritur besimin në vaksinat COVID-19.

“Ne jemi duke punuar me udhëheqës në të gjithë botën për të ndarë më shumë vaksina dhe për të rritur prodhimin për t’u siguruar që çdo vend ka vaksinat që u nevojiten”, vazhdoi presidenti. “Nëse e bëjmë këtë, nuk do të duhet të humbasim një moment tjetër”.

Global Citizen tha se 53.8 milion dollarë zotime filantropike dhe të korporatave ndihmuan në prokurimin e gati 10.3 milion doza, duke tejkaluar qëllimin për fushatën Vax Live./Lajmi.net/