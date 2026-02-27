Pretendimet e Prokurorisë: Thaçi përmes Fazliut i dërgoi udhëzime Rrustem Mustafës – Remit se si të dëshmoj në Hagë
Prokurori Joshua Hafetz pretendoi se akuzat ndaj Fadil Fazliut kanë të bëjnë me udhëzimet që ai mori dhe ia përcolli Rrustem Mustafës- Remit, se si dëshmonte në Hagë gjatë gjykimit të Thaçit. Fazliu e kishte vizituar Thaçin në paraburgim në Korrik të vitit 2023. Sipas ZPS, me të kuptuar Thaçi se kur do të jepte…
Prokurori Joshua Hafetz pretendoi se akuzat ndaj Fadil Fazliut kanë të bëjnë me udhëzimet që ai mori dhe ia përcolli Rrustem Mustafës- Remit, se si dëshmonte në Hagë gjatë gjykimit të Thaçit.
Fazliu e kishte vizituar Thaçin në paraburgim në Korrik të vitit 2023. Sipas ZPS, me të kuptuar Thaçi se kur do të jepte dëshminë në Hagë Remi, si dëshmitar i ZPS, djali i Fazliut e kontaktoi Remin dhe më pas ai u takua me të akuzuarin.
“Tre ditë më vonë Fazliu shkoi e takoi Thaçin në Hagë dhe vizita u incizua”, tha prokurori, transmeton rel.
Pesë ditë pasi ZPS njoftoi për dëshmitarin për 26 qershor, djali i Fazliut kontaktoi Remin që Fadil Fazliu të takohej në Kosovë. Tre ditë më vonë Fazliu shkoi e takoi Thaçin në Hagë dhe vizita u incizua në bazë të një urdhi gjyqësor.
“Gjatë vizitës ai foli për dëshminë e Remit dhe tha se dëshmia e tij ishte vendimtare dhe se ai do të vendoste precedentin e dëshmitarëve pasues që do ta ndiqnin atë, duke thënë atë që Thaçi i tha në hollësi se si do të duhej të ishte dëshmia e Mustafës, çfarë duhej të thoshte ai, në mënyrë që Remi të kthehej në Kosovë ‘ose si hero ose si njeri i turpëruar’. Thaçi i dha urdhër Fazliut që këto udhëzime t’ia jepte Mustafës para se ai të dëshmonte në Hagë”, tha prokurori duke shtuar se Fazliu u pajtua dhe madje kontribuoi se çfarë duhej të thoshte Mustafa.
Ndërkaq, Kuçi, tha ai, foli me Thaçin për ndikim ndaj dy dëshmitarëve dhe një viktime.