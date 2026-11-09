Presidentja Shiroka-Pula takon ambasadorin italian, diskutojnë për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve
Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka pritur në takim ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini. Gjatë takimit, të dy kanë rikonfirmuar marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Italisë, si dhe kanë diskutuar mundësitë për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit dypalësh. Shiroka-Pula ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme që Italia i ka…
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Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka pritur në takim ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini.
Gjatë takimit, të dy kanë rikonfirmuar marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Italisë, si dhe kanë diskutuar mundësitë për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit dypalësh.
Shiroka-Pula ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme që Italia i ka dhënë Kosovës, veçanërisht në përpjekjet për forcimin e pozitës së saj në arenën ndërkombëtare.
Presidentja ka vlerësuar gjithashtu kontributin e shtetit italian në zhvillimin dhe konsolidimin e institucioneve të Kosovës.
Në takim është theksuar rëndësia e vazhdimit të partneritetit dhe zgjerimit të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët. /Lajmi.net/