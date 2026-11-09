Presidentja Shiroka-Pula takon ambasadorin italian, diskutojnë për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka pritur në takim ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini. Gjatë takimit, të dy kanë rikonfirmuar marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Italisë, si dhe kanë diskutuar mundësitë për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit dypalësh. Shiroka-Pula ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme që Italia i ka…

Lajme

09/11/2026 17:16

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka pritur në takim ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini.

Gjatë takimit, të dy kanë rikonfirmuar marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Italisë, si dhe kanë diskutuar mundësitë për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit dypalësh.

Shiroka-Pula ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme që Italia i ka dhënë Kosovës, veçanërisht në përpjekjet për forcimin e pozitës së saj në arenën ndërkombëtare.

Presidentja ka vlerësuar gjithashtu kontributin e shtetit italian në zhvillimin dhe konsolidimin e institucioneve të Kosovës.

Në takim është theksuar rëndësia e vazhdimit të partneritetit dhe zgjerimit të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 9, 2026

Lista Studentore e Serbisë premton dyfishimin e buxhetit ushtarak në 5...

November 9, 2026

Kërcënimi me armë në Ministrinë e Ekonomisë, reagon Ministria: I dyshuari...

November 9, 2026

Aleanca paralajmëron konferencë për media nesër në Kuvend

November 9, 2026

Gjermani: Merz shpall Ilse Aigner si kandidate për presidente federale

November 9, 2026

Deri në 6 franga për një espreso në Zvicër, Cyrihu qyteti më i shtrenjtë

November 9, 2026

Erdogan zbulon detaje nga biseda telefonike me Trumpin: Ia përcolla shqetësimet...

Lajme të fundit

Lista Studentore e Serbisë premton dyfishimin e buxhetit...

Kërcënimi me armë në Ministrinë e Ekonomisë, reagon...

Aleanca paralajmëron konferencë për media nesër në Kuvend

iCore hap sonte dyert në Albi Mall, nga ora 20:00