Presidentja Shiroka Pula priti Besiana Kadarenë, në fokus trashëgimia e shkrimtarit

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim Besiana Kadarenë, me të cilën ka diskutuar për trashëgiminë letrare dhe kulturore të shkrimtarit, Ismail Kadare. Takimi u zhvillua në kuadër të hapjes së ekspozitës “Kosova e Kadaresë”, e cila po mbahet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”, me rastin e 90-vjetorit të…

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07/11/2026 12:37

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim Besiana Kadarenë, me të cilën ka diskutuar për trashëgiminë letrare dhe kulturore të shkrimtarit, Ismail Kadare.

Takimi u zhvillua në kuadër të hapjes së ekspozitës “Kosova e Kadaresë”, e cila po mbahet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”, me rastin e 90-vjetorit të lindjes së shkrimtarit.

Gjatë takimit, presidentja Shiroka Pula vlerësoi rëndësinë e kësaj ekspozite në ruajtjen dhe promovimin e veprës së Ismail Kadaresë, si dhe në evidentimin e lidhjeve të tij me Kosovën dhe ndikimit të letërsisë së tij në kulturën shqiptare dhe më gjerë.

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