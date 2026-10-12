​Presidentja Shiroka-Pula pret në takim senatorët amerikanë Shaheen dhe Durbin

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, priti në takim senatorët amerikanë Jeanne Shaheen dhe Dick Durbin. Takimi po zhvillohet në Kabinetin e Presidentes. Mediat kishin mundësi të merrnin pamje në fillim të takimit, ndërsa pas përfundimit të tij do të publikohet një komunikatë për media.

Lajme

12/10/2026 18:27

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, priti në takim senatorët amerikanë Jeanne Shaheen dhe Dick Durbin.

Takimi po zhvillohet në Kabinetin e Presidentes.

Mediat kishin mundësi të merrnin pamje në fillim të takimit, ndërsa pas përfundimit të tij do të publikohet një komunikatë për media.

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