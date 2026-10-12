Presidentja Shiroka-Pula pret në takim senatorët amerikanë Shaheen dhe Durbin
Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, priti në takim senatorët amerikanë Jeanne Shaheen dhe Dick Durbin. Takimi po zhvillohet në Kabinetin e Presidentes. Mediat kishin mundësi të merrnin pamje në fillim të takimit, ndërsa pas përfundimit të tij do të publikohet një komunikatë për media.
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Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, priti në takim senatorët amerikanë Jeanne Shaheen dhe Dick Durbin.
Takimi po zhvillohet në Kabinetin e Presidentes.
Mediat kishin mundësi të merrnin pamje në fillim të takimit, ndërsa pas përfundimit të tij do të publikohet një komunikatë për media.