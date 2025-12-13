Presidentja Osmani zhvillon takim me Papa Leonin e 14-të: I kërkova që Vatikani ta njohë Kosovën
Lajme
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, përmes një videoje ka njoftuar se sapo ka përfunduar një takim me Papa Leonin e 14-të në Selinë e Shenjtë.
Osmani, në paraqitjen e saj, tha se i ka kërkuar Papës që Vatikani ta njohë Kosovën si shtet, transmeton lajmi.net.
“Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për relacionet e Republikës së Kosovës dhe Vatikanit. Në takim me Papa Leonin e 14-të paraqita shpresën dhe besimin e gjithë popullit të Kosovës se Vatikani më në fund do ta marrë vendimin e shumëpritur që ta njohë Republikën e Kosovës, që t’i njohë vuajtjet e gjata të popullit të Kosovës për të jetuar i lirë, i pavarur dhe në demokraci, me shpresën se një vendim i tillë, i njohjes nga Vatikani, nga Shenjtëria e Tij, do të kontribuonte në mirëqenien më të madhe dhe në suksesin më të madh të Kosovës, Dardanisë antike, një toke që i ka dhënë botës dhe Evropës jo vetëm Gjergj Kastriotin Skënderbeun, heroin tonë kombëtar,” tha ndër të tjera presidentja Osmani. /lajmi.net/