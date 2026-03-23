Presidentja Osmani nderon Madeleine Albright: Një kampione e lirisë dhe aleate e Kosovës

23/03/2026 17:28

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kujtuar ish-sekretaren amerikane të shtetit, Madeleine Albright, në katërvjetorin e ndarjes së saj nga jeta, duke e cilësuar si një ndër figurat më të rëndësishme në mbështetje të Kosovës.

Përmes një postimi në rrjetin social X, Osmani ka theksuar rolin e Albright në momentet më të vështira për vendin.

“Katër vjet nga ndarja nga jeta e Madeleine Albright, një kampione e madhe e lirisë dhe një mike e vërtetë e Kosovës,” ka shkruar Osmani.

Ajo ka shtuar se në kohën kur Kosovës i nevojiteshin më shumë mbështetës, Albright zgjodhi të veprojë.

“Kur Kosovës i duheshin më së shumti miqtë, ajo zgjodhi udhëheqjen mbi heshtjen dhe drejtësinë mbi indiferencën,” theksoi presidentja.

Sipas Osmanit, trashëgimia e saj vazhdon të jetojë përmes brezave të rinj në vend.

“Sot, brezat që rriten në liri në Kosovë e çojnë përpara trashëgiminë që ajo ndihmoi ta sigurojë,” thuhet në reagim.

Presidentja ka theksuar se populli i Kosovës do ta kujtojë gjithmonë me respekt.

“Populli i Kosovës do ta kujtojë gjithmonë me mirënjohje të thellë,” përfundon postimi i saj.

Artikuj të ngjashëm

March 23, 2026

Presidentja falënderon Gjermaninë për rolin në zhvillimin demokratik dhe pozicionin ndërkombëtar...

March 23, 2026

Prokuroria Speciale arreston një person për krime ndaj civilëve në Matiçan...

March 23, 2026

Ministri Hoti pret shefen e UNICEF-it në Kosovë, diskutohet për prioritetet...

March 23, 2026

Trump: Gjërat po shkojnë shumë mirë me Iranin

March 23, 2026

Trump: SHBA-ja do t’i ndalë sulmet ndaj caqeve energjetike të Iranit...

March 23, 2026

​Dy pilotë humbin jetën për përplasjes së një aeroplani me një...

