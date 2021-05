Presidenti slloven në Serbi: Vendet e Ballkanit, bashkë në BE

Samiti Bërdo-Brioni, që do të mbahet më 17 maj në Slloveni, do të duhet të nxjerrë një deklaratë, me të cilën do t’i dërgohej mesazh Bashkimit Evropian, se shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të anëtarësohen bashkërisht në BE, tha të premten në Beograd presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor.