Presidenti i KE-së: Koha që Vuçiqi t’i tërheqë barrikadat dhe Kurti policinë

“Është koha si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën, Aleksandar Vuçiq dhe Albin Kurti, që të tërhiqen dhe të shtensionojnë situatën, duke përfshirë tërheqjen e Njësisë Speciale të Policisë dhe barrikadat dhe të vazhdojnë negociatat mbi propozimin e Përfaqësuesit Special të BE-së Mirosllav Lajçak”, ka shkruar ai në Twitter ku ka thënë se është në kontakt të afërt me shefin e lartë për Politikë të Jashtme të BE-së Josep Borrell.

In close contact with @JosepBorrellF

Time for both Serbia and Kosovo @avucic and @albinkurti to step back and to deescalate including withdrawal of Special Police Units and barricades and to continue negotiations on the proposal of EUSR @MiroslavLajcak

— Charles Michel (@eucopresident) September 25, 2021