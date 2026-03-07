Presidenti i Iranit: Teherani nuk do të dorëzohet kurrë
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian tha të shtunën se vendi i tij nuk do të dorëzohet kurrë, ndërsa ushtria e tij vazhdon të shkëmbejë sulme me Izraelin dhe të qëllojë me zjarr hakmarrës një numër vendesh të Gjirit. Reagimi i Pezeshkian vjen një ditë pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se qeveria e tij…
Bota
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian tha të shtunën se vendi i tij nuk do të dorëzohet kurrë, ndërsa ushtria e tij vazhdon të shkëmbejë sulme me Izraelin dhe të qëllojë me zjarr hakmarrës një numër vendesh të Gjirit.
Reagimi i Pezeshkian vjen një ditë pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se qeveria e tij nuk do të negociojë me Teheranin pa dorëzimin pakushte të tij.
“Ata do t’i marrin me vete në varr ëndrrat e tyre për dorëzimin tonë pa kushte”, tha Pezeshkian.
Që nga vrasja e Udhëheqësit Suprem Ali Khamenei një javë më parë, një këshill udhëheqës prej tre personash mban pushtetin deri në emërimin e një pasardhësi. Ai përfshin Pezeshkian si dhe kreun e gjyqësorit Gholamhossein Mohseni Ejei dhe klerikun e lartë Alireza Arafi.