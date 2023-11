Presidenti i Federatës rumune ankohet për listën e Kosovës: Kjo është e padrejtë për ne

Presidenti i Federatës së Rumanisë, Razvan Burleanu, beson se zhvillimi ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Izraelit do të jetë e padrejtë, për shkak të mungesave në listën e “Dardanëve”.

Ai i shqetësohet mungesës së dy prej futbollistëve kryesorë, Amir Rrahmanit dhe Edon Zhegrovës, si dhe aftësinë e Kosovës për të fituar pa këta dy lojtarë.

“Pashë ekipin final nga Kosova për ndeshjen me Izraelin dhe vura re se lojtarët që ishin në fushë kundër Rumanisë, si Rrahmani nga Napoli apo Zhegrova nga Lille, nuk janë më në dispozicion. Në këtë kontekst mund të themi se ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Izraelit nuk do të jetë më aq e drejtë sa ndeshja jonë me Kosovën“, tha Burleanu në një konferencë për shtyp.

“Ne sigurisht largohemi me një disavantazh nga ky këndvështrim. Por, në të njëjtën kohë shpresojmë që skuadra e përzgjedhur e Kosovës të luajë këtë shans që ka ende për kualifikim në Evropian, sepse siç dihet Kosova ka ende shanse matematikore”.

Në Grupin I ende është e hapur gjithçka.

Rumania prin me 16 pikë, Zvicra është e dyta me 15, kurse Izraeli i treti me 11 sosh.

Kosova është e katërta me shtatë pikë, pasuar nga Rumania me gjashtë dhe Andorra me dy. /Lajmi.net/