​Presidenti Begaj për herë të parë në Kosovë, pritet me ceremoni shtetërore Me nderimet më të larta shtetërore, presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka pritur në takim homologun e saj nga Shqipëria, Bajram Begaj. Kjo është vizita e parë zyrtare e Begajt jashtë Shqipërisë prej kur e ka marrë postin e kreut të shtetit. Me ftesë të presidentes Osmani, Begaj do të qëndrojë në Kosovë dy ditë,…