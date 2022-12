Presidenca: Disa ish-oficerë të Policisë së Kosovës po i menaxhojnë barrikadat në veri

Ai përmes një postimi në Twitter ka thënë se, disa ish-oficerë të Policisë së Kosovës që dhanë dorëheqjen në nëntor të këtij viti, po menaxhojnë barrikadat, shkruan lami.net.

Vela ka thënë edhe se, përveç ish-oficerëve të PK-së, janë edhe anëtarët e të ashtuquajturës “Civilna Zastita”, të cilët po menaxhojnë barrikadat.

Tutje, ai është shprehur se Beogradi mban përgjegjësitë e plotë për çdo përshkallëzim.

“Serbia ka udhëzuar strukturat e saj ilegale që të vendosin barrikada në veri të Kosovës. Anëtarët e të ashtuquajturës “Civilna Zastita” dhe disa ish-oficerë të PK-së që dhanë dorëheqjen në nëntor 2022, po menaxhojnë barrikadat. Beogradi mban përgjegjësitë e plota për çdo përshkallëzim”, ka thënë Vela. /Lajmi.net/

🚨 #Serbia has instructed its illegal structures to set up barricades in north #Kosovo.

Members of the so-called “Civilna Zastita” and some former KP officers that resigned in November 2022 are manning the barricades.

Belgrade bares the full responsibilities for any escalation.

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) December 10, 2022