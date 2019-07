Premtimi i parë i Boris Johnson si Kryeministër i Britanisë

Duke folur para deputetëve, Johnson tha se qeveria e tij do të hidhej në negociata me Brexit me energji, raporton “Bbc”, transmeton lajmi.net.

Ai tha se aranzhimet e tjera për kthimin e Irlandës së Veriut ishin “në mënyrë të përkryer në përputhje me Marrëveshjen e Belfastit, në të cilën ne jemi, natyrisht, të përkushtuar me vendosmëri”.

Ai tha se Michael Gove do të bënte plane për një Brexit që nuk ishte një “prioritet i lartë”. Pavarësisht theksimit të rëndësisë së përgatitjes për një marrëveshje jo, Johnson tha se ai do të “preferonte” të largohej nga BE me një marrëveshje dhe shtoi se ai do të punojë “i sheshtë për ta bërë atë të ndodhë”.

Megjithatë ai u tha deputetëve se marrëveshja e tërheqjes – e negociuar nga Theresa May me BE – ishte “e papranueshme për këtë Parlament dhe për këtë vend”. /Lajmi.net/