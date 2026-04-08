“Prej nga ky mllef tani?” – Dugolli kritikon Osmanin, thotë se Kurti nuk e tha asnjë fjalë të keqe për të: Kur tjerët e përjashtuan, ai i dha mbështetje
Deputeti i VV-së, Enver Dugolli ka reaguar në lidhje me intervistën e djeshme të Vjosa Osmanit. Ai ka thënë se për pesë vite në postin e Presidentes, Kurti nuk e ka thënë asnjë fjalë të keqe për Osmanin, ndërsa sipas tij nuk e ka bërë këtë as kur ajo i cilësonte veprimet e Qeverisë për…
Lajme
Deputeti i VV-së, Enver Dugolli ka reaguar në lidhje me intervistën e djeshme të Vjosa Osmanit.
Ai ka thënë se për pesë vite në postin e Presidentes, Kurti nuk e ka thënë asnjë fjalë të keqe për Osmanin, ndërsa sipas tij nuk e ka bërë këtë as kur ajo i cilësonte veprimet e Qeverisë për shtrirje të rendit, ligjit dhe sovranitetit në veri si “lojë bixhozi”.
Sipas Dugollit, edhe kur të tjerët e nxorën jashtë nga partia, Kurti nuk ka pasur asnjë fjalë të keqe, por siç thotë ai i ofroi bashkëpunim të sinqertë dhe e mbështeti për Presidente.
“Prej nga ky mllef tani? Z. Kurti ende nuk ka thënë asnjë fjalë të keqe për znj. Osmani. Pse vallë ky nxitim dhe cili është interesi në këtë moment? Pozitat vijnë e shkojnë, por bashkëpunimi dhe mirëbesimi janë virtyte që duhet të qëndrojnë”, ka shtuar ai. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: