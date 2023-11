“Predhat” e Asanit dhe Asllanit përzgjedhen në mesin e golave më të mirë në eliminatoret e Euro 2024

UEFA Euro 2024 në faqen zyrtare në rrjetet sociale ka publikuar një video me golat më të mirë të realizuar në eliminatoret për Kampionatin Evropian 2024.

Në mesin e supergolave të realizuar, nuk kishin si të mungonin edhe dy ndër shumë golat spektakolar të shënuar nga futbollistët e Kombëtares së Shqipërisë, shkruan lajmi.net.

Supergoli i Kristjan Asllanit në udhëtim te Ishujt Faroe dhe ai i Jasir Asanit kundër Polonisë në “Air Albania”, janë dy golat e përzgjedhur për golin më të mirë.

Asllani realizoi nga distanca në këndin e portës kundërshtare, ndërkaq një “predhë” të vërtetë lansoi edhe Asani kundër Polonsië.

🔟 amazing contenders for Goal of the Qualifiers! 😍

Tap below to vote for your favourite 👇

* Goals selected by UEFA’s Technical Observer panel#EQGOTQ | @AlipayPlus

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 27, 2023