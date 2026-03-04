Prattipati takon Vitinë, flasin për modernizimin dhe qëndrueshmërinë e sistemit shëndetësor
Lajme
E ngarkuara me punë në Ambasadën amerikane në Prishtinë, ka vazhduar takimet me ministrat e rinj të kabinetit Kurti 3.
Pas takimeve që Anu Prattipati zhvilloi ditëve të kaluara me krerë ministrish të ndryshme, të mërkurën ajo i shkoi në konak atij të Shëndetësisë, Arben Vitia.
Siç njofton Ambasada, në takim u diskutuan përpjekjet për një sistem shëndetësor modern dhe të qëndrueshëm në Kosovë.
Gjithashtu, temë e takimit ishte edhe zgjerimi i bashkëpunimit që nxit inovacionin, investimet dhe qasjen në produkte cilësore.