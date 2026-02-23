PRAK thirrje institucioneve: Të hiqet pagesa 3€ në QKUK dhe të rriten kapacitetet spitalore

Shoqata për të Drejtat e Pacientëve në Kosovë ka reaguar e shqetësuar pas vendosjes së pagesës prej 3 euro për familjarët përcjellës të pacientëve në klinikat e QKUK. Përmes një reagimi në Facebook, ata kanë bërë thirrje institucioneve që të heqin këtë tarifë dhe të shtojnë kapacitetet brenda spitalore për të përmbushur nevojat e pacientëve.…

Lajme

23/02/2026 15:01

Shoqata për të Drejtat e Pacientëve në Kosovë ka reaguar e shqetësuar pas vendosjes së pagesës prej 3 euro për familjarët përcjellës të pacientëve në klinikat e QKUK.

Përmes një reagimi në Facebook, ata kanë bërë thirrje institucioneve që të heqin këtë tarifë dhe të shtojnë kapacitetet brenda spitalore për të përmbushur nevojat e pacientëve.

“PRAK vlerëson se sfidat infrastrukturore dhe organizative të spitaleve nuk duhet të zgjidhen përmes tarifimit të familjarëve, por përmes politikave të qëndrueshme që: forcojnë kapacitetet e personelit,
përmirësojnë shërbimet mbështetëse dhe sigurojnë standarde dinjitoze të qëndrimit për pacientët”, thuhet mes tjerash në reagim

Reagimi i plotë:

Shoqata për të Drejtat e Pacientëve në Kosovë (PRAK) shpreh shqetësimin lidhur me vendosjen e pagesës ditore për familjarët/përcjellës të pacientëve në klinikat e QKUK-së dhe spitalet e përgjithshme.
PRAK thekson se përcjellësi nuk është vizitor, por shpesh pjesë e domosdoshme e kujdesit ndaj pacientit. Familjarët ndihmojnë në sigurimin e barnave dhe analizave jashtë institucionit publik, ushqyerje, higjienë, mobilizim dhe mbështetje emocionale, veçanërisht për fëmijët, pacientët e moshuar, kronikë ose me kufizime funksionale.
Vendosja e një pagese për këtë rol krijon barrë shtesë për familjet, prek në mënyrë disproporcionale kategoritë e ndjeshme dhe rrezikon të penalizojë një mekanizëm mbështetës që vet sistemi e konsideron të nevojshëm.
PRAK vlerëson se sfidat infrastrukturore dhe organizative të spitaleve nuk duhet të zgjidhen përmes tarifimit të familjarëve, por përmes politikave të qëndrueshme që:
forcojnë kapacitetet e personelit,
përmirësojnë shërbimet mbështetëse,
dhe sigurojnë standarde dinjitoze të qëndrimit për pacientët.
PRAK i bën thirrje institucioneve që të heqin këtë tarifë dhe të shtojnë kapacitetet brenda spitalore për të përmbushur nevojat e pacientëve. Një institucion që dëshiron të punojë drejtë, qasja e tij fillon duke adresuar nevojat e njerëzve për shërbime, e jo duke i sanksionuar ato.
Pacienti nuk duhet të ndëshkohet për faktin që ka nevojë për mbështetje.
Me respekt,
PRAK

Artikuj të ngjashëm

February 23, 2026

Kurti: VV dhe asnjëra nga partitë që bisedova nuk kanë emër...

February 23, 2026

“Takim i mbarë mes dy partive politike”, Abdixhiku: Folëm për dy...

February 23, 2026

​Ushtarët e Kosovës drejt Gazës? Qytetarët: Ia kemi borxh atyre që...

February 23, 2026

Dy orë nga fillimi i takimit Kurti-Abdixhiku për çështjen e Presidentit

February 23, 2026

Rob Jetten bëhet kryeministri më i ri dhe i parë homoseksual i Holandës

February 23, 2026

Meksikë, ushtria vret bosin e drogës, vendi në kaos

Lajme të fundit

Kurti: VV dhe asnjëra nga partitë që bisedova...

“Takim i mbarë mes dy partive politike”, Abdixhiku:...

​Ushtarët e Kosovës drejt Gazës? Qytetarët: Ia kemi...

Dy orë nga fillimi i takimit Kurti-Abdixhiku për çështjen e Presidentit