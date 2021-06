Poulsen shënon golin e dytë më të shpejtë në histori të Kampionateve Evropiane

Danezit për të realizuar në portën e Belgjikës iu deshën vetëm një minutë e 39 sekonda, shkruan lajmi.net.

Ky gol për Poulsen do jetë edhe më i rëndësishëm duke marrë parasysh se është goli i dytë më i shpejtë në histori të Kampionateve Evropiane.

Para tij, është vetëm futbollisti i Rusisë, Dmitri Kirichenko që kishte shënuar gol për 1 minutë e 7 sekonda në fitoren ndaj Greqisë në vitin 2004.

Ndërkohë, rezultati momental i ndeshjes Danimarkë – Belgjikë është 1 – 1./Lajmi.net/

🇩🇰 Yussuf Poulsen's opener was the second-fastest goal in EURO history! 🔥🔥🔥#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021