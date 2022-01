Postoi fotografi me armë, policia ia konfiskon

Stacioni policor në Ferizaj ka pranuar një informacion se një person me inicialet T.Sh në llogarinë e tij në “Facebook” kishte postuar një foto me një armë në dorë.

Sipas Policisë, në lidhje me këtë policia në bazë të autorizimeve dhe në konsultim me Prokurorin e Prokurorisë Themelore në Ferizaj ka nisur hetimet në identifikimin e personit të dyshuar dhe vendit ku ka ndodhur ngjarja.

“Pas një pune hetimore, hetuesit policor kanë arritur që të identifikojnë personin e dyshuar i cili ka pranuar se arma e zjarrit e postuar në “Facebook” i takonte një personit tjetër (mikut të tij) dhe sot me datën 21.01.2022 është intervistuar personi me inicialet L.H ( M/K) 28 vjeçar i cili ka pranuar se arma ishte e tij. Me vendim të Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, ndaj të dyshuarit L.H është inicuar rasti penal ” Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve” për procedura të mëtejme hetimore, ndërsa arma i është konfiskuar”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/