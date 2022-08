Posta e Kosovës promovon Pullën Postare me figurën e Dua Lipës Artistja shqiptare me famë ndërkombëtare Dua Lipa këto ditë është duke qëndruar në Kosovë. Përveç se artistja përformoi në festivalin ‘Sunny Hill” ajo nesër do të nderohet nga Posta e Kosovës,pasi që do të promovohet pulla postare Dua Lipa shkruan lajmi.net. Këtë e ka bërë të ditur shefi i Administratës dhe Protokollit dhe kryesuesi i…