Portieri i PSG-së përjeton tmerrin: Sulmohet nga hajdutët, gruaja iu rrah në sytë e fëmijëve Portieri i Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier dhe familja e tij u përballën me hajdutë, të cilët hynë me thika në shtëpinë e tyre mbrëmjen e së hënës. Portieri rezervë i gjigantëve francezë, gruaja e tij Chloe dhe dy fëmijët e tyre, gjashtë dhe dy vjeç, përjetuan momente aspak të lehta kur u përballën me katër…