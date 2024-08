Politikania serbe: Me Vuçiq-in, Serbia po merr rolin e turpshëm që luajti në rajon në vitet 1990, shpejt do mbetesim të izuluar

Keqtrajtimi i këngëtares kroate Severina Vuçkoviç dhe ndalimi i saj katër orë në kufi është vetëm e fundit në një seri provash që Serbia po merr “rolin e turpshëm” që luajti në rajon në vitet 1990, tha Aleksandra Jerkov, anëtare të Bordit Ekzekutiv të Akademisë Rajonale për Zhvillimin e Demokracisë.

Lidhur me deklaratën e Severina Vuçkoviqit se pjesëtarët e policisë serbe e kanë ndaluar mbrëmë në kufi dhe e kanë marrë në pyetje për qëndrimet e saj ndaj gjenocidit në Srebrenicë, operacionit “Stuhia” dhe minierave të litiumit në Serbi, Jerkov deklaroi se ishte “sulm ndaj liria e fjalës dhe një mesazh për qytetarët e Serbisë, veçanërisht ata me kombësi kroate, se në Serbi ka rregulla dhe se regjimi përcakton se çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet”.

“Regjimi i Aleksandër Vuçiqit ka tërhequr një vijë të qartë se nuk do të tolerohet asgjë përveç nivelit të politikës së luftës së viteve 1990 dhe “kulturës” së Baja Mali Kninxha,” tha Jerkov, ish-deputet i Lidhjes së Social Demokratëve të Vojvodinës dhe Partia Demokratike në një deklaratë me shkrim.

Jerkov vlerësoi gjithashtu se Serbia, “për sa kohë të jetë në pushtet regjimi autokratik, do të mbetet një krahinë e vetmuar dhe një ishull i izoluar në Ballkan me mure të larta kundër çdo gjëje perëndimore dhe evropiane”.

Ajo theksoi se Severina Vuçkoviq “është një grua që lufton me guxim kundër shovinizmit, mbron përballjen me të kaluarën dhe ndërton lidhje mes vendeve të rajonit me artin dhe aktivizmin e saj”.

“Për shkak të kësaj, ajo ka qenë për shumë vite shënjestër e të gjithë atyre që jetojnë me përçarje, kultivojnë urrejtje dhe përfitojnë prej saj. Kisha Ortodokse Serbe ka bërë fushatë kundër saj për një kohë të gjatë, dhe së fundmi, për shkak të pikëpamjeve të saj politike. , kryesisht ata për gjenocidin në Srebrenicë, si dhe për mbështetjen e Malit të Zi, u sulmuan nga mediat e kontrolluara nga regjimi në Serbi”, tha Jerkov.

Ajo shtoi se “rrezikimi aktual i të drejtës së Severina Vuçkoviqit për të punuar sepse ajo ka një mendim që regjimit nuk i pëlqen” tregon se Serbia udhëhiqet nga njerëz “të cilët nuk i njohin vendimet e gjykatave ndërkombëtare, të cilët rivendosin veprën penale verbale. delikt dhe që do të ndëshkojë pa mëshirë këdo që është politikisht i papërshtatshëm për çfarëdo arsye”.

Severina sot ka thënë për portalin kroat 24 sata, ndër të tjera se nuk do të vijë më në Serbi derisa të jetë në pushtet Vuçiqi, të cilin e cilësoi si “ustashin më të madh për serbët” që “përzuri qindra mijëra serbë. nga vendi iku nga politika dhe ekonomia e tij, ndërsa pjesa tjetër tani po përpiqet të helmohet me litium”.

Ajo deklaroi se “e do Serbinë ku 100 mijë serbë po protestojnë për mbrojtjen e mjedisit për të ruajtur vendin e tyre” dhe shtoi se “ai që është aktualisht në krye të Serbisë nuk do ta largojë vëmendjen nga problemet me të cilat ballafaqohen serbët në Serbia duke e keqtrajtuar”.

Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Daçiq, ka konfirmuar se policia kufitare e ka ndaluar Severinën, në bazë të listave të “shkeljeve verbale”, por ka paralajmëruar gjithashtu se do të kërkojë shfuqizimin e tyre.