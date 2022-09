Policia zë marihuanë e sasi të madhe parash në një “Audi Q5” Policia e Kosovës me datën 08.09.2022 ka pranuar informacione se dy persona të dyshuar me një veturë me targa vendore janë duke transportuar substanca narkotike në drejtimin Gjakovë – Prishtinë. Pas pranimit të kësaj informate, njësia policore nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë – Gjakovë, në asistencë edhe nga njësitë patrulluese nga stacioni…