Policia Ushtarake e FSK-së përfundon kursin për mbrojtje të afërt në bashkëpunim me Gjermaninë

Policia Ushtarake e FSK-së ka përfunduar me sukses Kursin për Mbrojtje të Afërt, në kuadër të bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes me Gjermaninë. Sipas njoftimit të FSK-së, kursi është realizuar nga instruktorë të certifikuar të Policisë Ushtarake të FSK-së, në bashkëpunim me instruktorë të Policisë Ushtarake Gjermane, me qëllim të zbatimit të standardeve të…

Lajme

11/10/2026 11:29

Policia Ushtarake e FSK-së ka përfunduar me sukses Kursin për Mbrojtje të Afërt, në kuadër të bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes me Gjermaninë.

Sipas njoftimit të FSK-së, kursi është realizuar nga instruktorë të certifikuar të Policisë Ushtarake të FSK-së, në bashkëpunim me instruktorë të Policisë Ushtarake Gjermane, me qëllim të zbatimit të standardeve të larta profesionale dhe shkëmbimit të përvojave.

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit kanë avancuar aftësitë në qitje me armë, teknikat e vetëmbrojtjes, vozitjen emergjente, taktikat e lëvizjes dhe formacionet, si dhe përgatitjen fizike dhe psikologjike.
FSK-ja ka bërë të ditur se trajnimi është zhvilluar me kritere të larta përzgjedhjeje dhe kërkesa të shtuara profesionale, duke përfshirë edhe aktivitete praktike të përshtatura me detyrat dhe përgjegjësitë në fushën e mbrojtjes së afërt.

Sipas njoftimit, përfundimi i kursit kontribuon në avancimin e kapaciteteve profesionale dhe operacionale të Policisë Ushtarake të FSK-së, ndërsa bashkëpunimi me palën gjermane dëshmon rëndësinë e partneritetit ndërkombëtar në ngritjen e standardeve të trajnimit. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2026

Kamberi: Vuçiqi po e paraqet listën shqiptare si armike për të...

October 11, 2026

Shqipëria dënon sulmin në Arabinë Saudite, Hoxha: Shënjestrimi i civilëve, i...

October 11, 2026

ATK-ja me qasje të re: Hyseni: Më shumë këshillime, më pak...

October 11, 2026

Katër persona humbin jetën nga uragani Isaias në ShBA, mijëra mbesin...

October 10, 2026

Policia sekuestron sasi të substancave narkotike dhe një armë zjarri në...

October 10, 2026

​BE-ja i kërkon SHBA-së të tërheqë sanksionet ndaj Gjykatës Ndërkombëtare Penale,...

Lajme të fundit

Kamberi: Vuçiqi po e paraqet listën shqiptare si...

Shqipëria dënon sulmin në Arabinë Saudite, Hoxha: Shënjestrimi...

ATK-ja me qasje të re: Hyseni: Më shumë...

​Stadiumet nën dritën e reflektorëve, si ndikojnë ndeshjet...