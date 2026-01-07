Policia thirrje shoferëve për kujdes dhe vigjilencë të shtuar

Si pasojë e reshjeve të shiut, në disa zona të vendit nëpër rrugë të ndryshme janë evidentuar vështirësi në qarkullim, përfshirë dëmtime të rrugëve, rrëshqitje dheu e dëmtime në ura të caktuara. Policia e Kosovës ka njoftuar se po monitoron vazhdimisht situatën dhe ka rritur praninë policore në terren. Përmes këtij njoftimit, Policia u ka…

07/01/2026 16:18

Si pasojë e reshjeve të shiut, në disa zona të vendit nëpër rrugë të ndryshme janë evidentuar vështirësi në qarkullim, përfshirë dëmtime të rrugëve, rrëshqitje dheu e dëmtime në ura të caktuara.

Policia e Kosovës ka njoftuar se po monitoron vazhdimisht situatën dhe ka rritur praninë policore në terren.

Përmes këtij njoftimit, Policia u ka bërë thirrje të gjithë shoferëve që të tregojnë kujdes dhe vigjilencë të shtuar, të respektojnë rregullat e trafikut dhe ta përshtatin vozitjen me kushtet aktuale të rrugës dhe dukshmërinë e reduktuar, në mënyrë që të shmangin aksidentet e mundshme.

“Siguria fillon nga ju. Kur kushtet në rrugë ndryshojnë, kujdesi duhet të rritet”./Lajmi.net/

