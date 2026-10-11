​Policia shton kontrollet ndaj tejkalimit të shpejtësisë në rajonin e Prishtinës

Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor në kuadër të DRP-së Prishtinë, ka nisur kontrollet e intensifikuara në rrugët nacionale dhe rajonale, përmes përdorimit të automjeteve inteligjente për identifikimin e kundërvajtjeve në trafik. Në njoftimin për media thuhet se gjatë kontrolleve të fundit janë evidentuar raste të rënda të tejkalimit të shpejtësisë, ku në zona me kufizim…

Lajme

11/10/2026 15:06

Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor në kuadër të DRP-së Prishtinë, ka nisur kontrollet e intensifikuara në rrugët nacionale dhe rajonale, përmes përdorimit të automjeteve inteligjente për identifikimin e kundërvajtjeve në trafik.

Në njoftimin për media thuhet se gjatë kontrolleve të fundit janë evidentuar raste të rënda të tejkalimit të shpejtësisë, ku në zona me kufizim prej 80 km në orë, disa automjete janë regjistruar duke lëvizur deri në 197 km në orë.

Policia e Kosovës paralajmëron masa rigoroze ligjore ndaj të gjithë shkelësve të rregullave në trafik dhe njëherësh u bën thirrje për respektim të kufizimeve të shpejtësisë dhe sinjalistikës rrugore.

 

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2026

Hoti godet Kurtin: Linçimi ndaj gazetarëve, shenjë e mentalitetit autoritar

October 11, 2026

Policia gjen në një zonë malore në Vushtrri veturën e vjedhur...

October 11, 2026

Kingji pret në takim komandantin e KFOR-it, Ulutash, në përfundim të...

October 11, 2026

Janina Ymeri ironizon me “Radio Policinë e VV-së”: Edhe lëvizjet e...

October 11, 2026

Turqi: Autobusi turistik përplaset me automjetin, 11 persona humbin jetën e...

October 11, 2026

Katër persona humbin jetën nga uragani Isaias në ShBA, mijëra mbesin...

Lajme të fundit

Hoti godet Kurtin: Linçimi ndaj gazetarëve, shenjë e mentalitetit autoritar

Policia gjen në një zonë malore në Vushtrri...

Kingji pret në takim komandantin e KFOR-it, Ulutash,...

Janina Ymeri ironizon me “Radio Policinë e VV-së”:...