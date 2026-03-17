Policia publikon foton e të dyshuarit për mashtrim, kërkon ndihmën e qytetarëve
Policia e Kosovës, përmes Njësisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prishtinë, ka publikuar foton e një personi të dyshuar për veprën penale “Mashtrim në bashkëkryerje”.
Sipas njoftimit, hetuesit policorë veprojnë me autorizim të Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe kërkojnë bashkëpunimin e qytetarëve për identifikimin e personit në foto, transmeton lajmi.net.
Autoritetet bëjnë thirrje që çdo informacion relevant të raportohet në stacionet e policisë ose përmes numrit të emergjencës, duke garantuar anonimatin e qytetarëve që ndihmojnë në hetimin e këtij rasti.
Postimi i plotë:
Kërkesë për bashkëpunim
Prishtinë, më 17 mars 2026
Hetuesit policorë nga Njësia për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit Prishtinë, me autorizim nga Prokuroria Themelore Prishtinë, publikojnë foton e të dyshuarit, duke kërkuar ndihmën (bashkëpunimin) me qytetarët në identifikimin e personit në foto.
Personi në foto dyshohet për përfshirje në veprën penale ‘Mashtrim në bashkëkryerje’./lajmi.net/