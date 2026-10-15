Policia nis hetimet për vdekje të dyshimtë të foshnjës dy muajshe në Gjilan
Një rast i rëndë raportohet të ketë ndodhur dje në Gjilan. Nga emergjenca e spitalit është raportuar se është sjellë për tretman mjekësorë foshnja (dy muajshe), e cila më pas ka ndërruar jetë. Vdekjen e foshnjës në fjalë e ka konstatuar ekipi mjekësor. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar…
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Një rast i rëndë raportohet të ketë ndodhur dje në Gjilan.
Nga emergjenca e spitalit është raportuar se është sjellë për tretman mjekësorë foshnja (dy muajshe), e cila më pas ka ndërruar jetë.
Vdekjen e foshnjës në fjalë e ka konstatuar ekipi mjekësor. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.
Rasti u raportua si vdekje e dyshimtë./Lajmi.net/