Policia nis hetimet për vdekje të dyshimtë të foshnjës dy muajshe në Gjilan

Një rast i rëndë raportohet të ketë ndodhur dje në Gjilan. Nga emergjenca e spitalit është raportuar se është sjellë për tretman mjekësorë foshnja (dy muajshe), e cila më pas ka ndërruar jetë. Vdekjen e foshnjës në fjalë e ka konstatuar ekipi mjekësor. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar…

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15/10/2026 09:13

Një rast i rëndë raportohet të ketë ndodhur dje në Gjilan.

Nga emergjenca e spitalit është raportuar se është sjellë për tretman mjekësorë foshnja (dy muajshe), e cila më pas ka ndërruar jetë.

Vdekjen e foshnjës në fjalë e ka konstatuar ekipi mjekësor. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

Rasti u raportua si vdekje e dyshimtë./Lajmi.net/

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