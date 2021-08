Policia në Prizren shqipton 111 gjoba për mosrespektim të masave anti-COVID

Sipas policisë, këto 111 gjoba u shqiptuan ndaj qytetarëve që nuk i respektuan masat në rrugë, sheshe, parqe, qendra tregtare, lokale dhe biznese të ndryshme.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, Inspektoret Komunal dhe Inspektorët Sanitar nga AVUK-u, kanë zhvilluar aktivitete në parandalimin dhe respektimin e masave kundër COVID-19, në rrugë, sheshe, parqe, qendra tregtare, lokale e biznese të ndryshme etj.

Njoftimi i plotë:

Aktivitete të tilla do të jene në vazhdimësi përderisa situata me “Covid 19” të ndryshojë dhe policia rajonale në Prizren do të jetë në zbatim të plotë të Vendimit të Qeverisë”. /Lajmi.net/