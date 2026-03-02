Policia në Pejë për një javë sekuestroi disa armë dhe municion

Policia në Pejë, gjatë javës së kaluar ka konsideruar një numër të konsiderueshëm të armëve dhe municionit. Nga data 23.03.2026 deri më 01.03.2026 janë gjetur dhe sekuestruar: · dy (2) pushkë · një (1) pushkë (10) dhjetëshe, me 09 fishekë te kalibrit 7×62 mm · një (1) pushkë gjuetie, me 18 fishekë te kalibrit 7.62x/39mm…

02/03/2026 11:06

Policia në Pejë, gjatë javës së kaluar ka konsideruar një numër të konsiderueshëm të armëve dhe municionit.

Nga data 23.03.2026 deri më 01.03.2026 janë gjetur dhe sekuestruar:

· dy (2) pushkë

· një (1) pushkë (10) dhjetëshe, me 09 fishekë te kalibrit 7×62 mm

· një (1) pushkë gjuetie, me 18 fishekë te kalibrit 7.62x/39mm

· një (1) revole TT

· një (1) pistoletë zoraki 917-T

· një (1) karikator

· një (1) fishek 9×19

· një (1) thikë

“Personat e dyshuar janë intervistuar dhe janë iniciuar rastet penale për veprat e kryera, “Mbajtjeje ne pronësi, kontroll apo posedim i pa autorizuar i armeve””, ka njoftuar zëdhënësi i Policisë në Pejë, Fadil Gashi. /Lajmi.net/

