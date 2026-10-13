Policia ndalon një veturë me targa serbe në Leposaviq, shoferi dyshohet se kaloi ilegalisht kufirin
Policia e Kosovës ka ndaluar një automjet me targa të Serbisë në fshatin Qirkoviq të Leposaviqit, pasi shoferi dyshohet se kishte kaluar ilegalisht kufirin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 12 tetor, rreth orës 23:10, gjatë patrullimit të zyrtarëve policorë. Automjeti drejtohej nga një mashkull kosovar, i cili…
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Policia e Kosovës ka ndaluar një automjet me targa të Serbisë në fshatin Qirkoviq të Leposaviqit, pasi shoferi dyshohet se kishte kaluar ilegalisht kufirin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 12 tetor, rreth orës 23:10, gjatë patrullimit të zyrtarëve policorë.
Automjeti drejtohej nga një mashkull kosovar, i cili është ndaluar dhe intervistuar nga Policia.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar dhe rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt hetimore. /Lajmi.net/