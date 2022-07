​Policia ndal një kontrabadimin me tapeta muri

Policia kufitare e Kosovës mbrëmë gjatë një pike kontrolli në Zupç, kanë hasur në një automjet kombi VË transporter, ngjyrë e bardhë, me targa vendore, ku pas kontrollit ne automjet janë gjet rreth 16 thasë të mëdhenjë me tapeta muri të ndryshme.

Njoftimi i plotë:

Policia kufitare e Kosovës vazhdon me angazhime për parandalimin e kontrabadimit me mallëra

Me datë 10.07.2022, rreth orës 20:15, Policia kufitare e Kosovës gjatë një pike kontrolli në Zupç kanë hasur në një automjet kombi VW transporter, ngjyrë e bardhë, me targa vendore, ku pas kontrollit ne automjet janë gjet rreth 16 thasë të mëdhenjë me tapeta muri të ndryshme.

Për këtë mall të transportuar i dyshuari nuk posedonte asnjë dokument. Janë njoftuar njësitet relevante policore dhe malli është konfiskuar nga Dogana e Kosovës për procedura të mëtejme.