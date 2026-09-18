Policia me raport për protestën e veteranëve: Përfundoi e qetë, nuk pati incidente

Policia e Kosovës ka njoftuar se protesta e organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prishtinë ka përfunduar pa incidente. Sipas Policisë, protesta nisi në orën 12:00 në sheshin “Skënderbeu”, ndërsa institucionet e sigurisë kishin ndërmarrë masat e nevojshme për mbarëvajtjen e saj dhe ruajtjen e rendit e qetësisë publike. “Policia e…

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18/09/2026 14:14

Policia e Kosovës ka njoftuar se protesta e organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prishtinë ka përfunduar pa incidente.

Sipas Policisë, protesta nisi në orën 12:00 në sheshin “Skënderbeu”, ndërsa institucionet e sigurisë kishin ndërmarrë masat e nevojshme për mbarëvajtjen e saj dhe ruajtjen e rendit e qetësisë publike.

“Policia e Kosovës, duke e njohur të drejtën e qytetarëve për shprehjen e lirë përmes tubimeve e protestave të qeta, sipas detyrës zyrtare është angazhuar që të ofrojë siguri për të gjithë qytetarët dhe vetë protestuesit”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Sipas raportit policor, mijëra qytetarë morën pjesë në protestë, ku pas disa fjalimeve shprehën pakënaqësitë e tyre lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Policia bëri të ditur se protesta përfundoi në mënyrë të qetë rreth orës 12:40, ndërsa pjesëmarrësit u shpërndanë.

Njësitë policore, megjithatë, vazhduan të qëndrojnë në terren dhe të kryejnë detyrat e përcaktuara sipas planifikimeve operacionale.

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