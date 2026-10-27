Policia konfirmon arrestimin e Albert Sylaj, prangat iu vunë në Deçan

Policia e Kosovës tanimë e ka konfirmuar arrestimin e Albert Sylaj, i dyshuari kyç për vrasjen e Arlinda Zekaj në Vitomiricë. Policia njoftoi se pas angazhimeve intensive operative dhe hetimore, si dhe bashkëpunimit me qytetarët, është lokalizuar dhe arrestuar personi i dyshuar, Albert Sylaj, i cili ishte në kërkim lidhur me rastin “vrasje e rëndë”…

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28/10/2026 00:14

Policia e Kosovës tanimë e ka konfirmuar arrestimin e Albert Sylaj, i dyshuari kyç për vrasjen e Arlinda Zekaj në Vitomiricë.

Policia njoftoi se pas angazhimeve intensive operative dhe hetimore, si dhe bashkëpunimit me qytetarët, është lokalizuar dhe arrestuar personi i dyshuar, Albert Sylaj, i cili ishte në kërkim lidhur me rastin “vrasje e rëndë” të ndodhur më 25 tetor 2026, në fshatin Vitomiricë të Pejës.
“Arrestimi është realizuar sonte, rreth orës 23:40, në Deçan, pas veprimeve të ndërmarra nga njësitet përkatëse policore”, thuhet tutje, transmeton lajmi.net.
Policia e Kosovës ka falënderuar të gjithë qytetarët për bashkëpunim e ofruar për lokalizimin e personit të dyshuar.
“Mbesim të përkushtuar në përmbushjen e detyrave ligjore në bashkëpunim me institucionet kompetente, me qëllim të zbardhjes së plotë të rrethanave të rastit.Për veprimet e mëtejme procedurale do të veprohet në koordinim me organet kompetente të drejtësisë”./Lajmi.net/

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