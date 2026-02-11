Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për identifikimin e të dyshuarve për grabitje

Policia e Kosovës, sektori i hetimeve të Prishtinës ka kërkuar ndihmë nga qytearët në ofrimin e informacioneve të cilat do të ndihmonin në identifikimin e disa personave. Policia njoftoi se të rinjtë ë fjalë kërkohen për përfshirje në veprën penale “grabitje”. “Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tyre, ju…

11/02/2026 09:27

Policia e Kosovës, sektori i hetimeve të Prishtinës ka kërkuar ndihmë nga qytearët në ofrimin e informacioneve të cilat do të ndihmonin në identifikimin e disa personave.

Policia njoftoi se të rinjtë ë fjalë kërkohen për përfshirje në veprën penale “grabitje”.

“Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tyre, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: [email protected].”

Njoftimi i plotë:

Kërkesë për bashkëpunim – identifikim i personave të dyshuar
Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personave që shihen në fotografi.
Personat e dyshuar kërkohen për përfshirje në veprën penale “Grabitje”.
Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tyre, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: [email protected]./Lajmi.net/

