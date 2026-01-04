Policia jep detaje për plagosjen në Podujevë
Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar rreth orës 20:30 në rrugën Zahir Pajaziti në Podujevë. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ku njoftoj se dy persona janë lënduar. Ahmeti bëri të ditur se ka arrestuar dy persona të dyshuar. “Rreth orës 20:30 kemi marrë informatën për të…
Lajme
Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar rreth orës 20:30 në rrugën Zahir Pajaziti në Podujevë.
Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ku njoftoj se dy persona janë lënduar.
Ahmeti bëri të ditur se ka arrestuar dy persona të dyshuar.
“Rreth orës 20:30 kemi marrë informatën për të shtëna me armë zjarri,në rrugën Zahir Pajaziti në Podujevë. Njësitet policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, nga ku është raportuar se dy persona janë lënduar. Personat e lënduar janë dërguar për trajtim mjekësor, ndërkohë policia ka nisur një hetim rreth këtij rasti. Lidhur me këtë rast i cili është cilësuar si vrasje në tentativë policia ka arrestuar dy persona të dyshuar”, ka thënë Ahmeti.