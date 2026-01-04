Policia jep detaje për plagosjen në Podujevë

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar rreth orës 20:30 në rrugën Zahir Pajaziti në Podujevë. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ku njoftoj se dy persona janë lënduar. Ahmeti bëri të ditur se ka arrestuar dy persona të dyshuar. “Rreth orës 20:30 kemi marrë informatën për të…

04/01/2026 22:34

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar rreth orës 20:30 në rrugën Zahir Pajaziti në Podujevë.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ku njoftoj se dy persona janë lënduar.

Ahmeti bëri të ditur se ka arrestuar dy persona të dyshuar.

“Rreth orës 20:30 kemi marrë informatën për të shtëna me armë zjarri,në rrugën Zahir Pajaziti në Podujevë. Njësitet policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, nga ku është raportuar se dy persona janë lënduar. Personat e lënduar janë dërguar për trajtim mjekësor, ndërkohë policia ka nisur një hetim rreth këtij rasti. Lidhur me këtë rast i cili është cilësuar si vrasje në tentativë policia ka arrestuar dy persona të dyshuar”, ka thënë Ahmeti.

